Novavax Aktie News: Novavax am Mittag behauptet

Die Aktie von Novavax hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novavax-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 4,05 USD.

Bei der Novavax-Aktie ließ sich um 12:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 4,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.883 Novavax-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,65 USD erreichte der Titel am 24.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 212,35 Prozent. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,99 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 1,56 Prozent Luft nach unten.

Novavax ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 186,99 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 734,58 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,653 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

