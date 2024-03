Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,73 USD zu.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 4,73 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 4,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.742 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). Gewinne von 139,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 USD ab. Abschläge von 25,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 28.02.2024 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -2,28 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,48 Prozent auf 291,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,40 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,797 USD je Novavax-Aktie.

