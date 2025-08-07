Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,87 USD zu.

Um 20:06 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 7,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 8,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 1.113.436 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 56,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 USD je Novavax-Aktie belaufen.

