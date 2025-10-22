DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.774 -0,8%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
Novavax Aktie News: Novavax gibt am Nachmittag ab

22.10.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 8,48 USD.

Novavax Inc.
7,24 EUR -0,16 EUR -2,18%
Die Novavax-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 8,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 8,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 175.004 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 35,61 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Abschläge von 40,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

