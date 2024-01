Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 4,33 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 4,33 USD zu. Die Novavax-Aktie legte bis auf 4,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 673.456 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2023 bei 12,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 192,15 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,99 USD am 20.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 7,92 Prozent Luft nach unten.

Am 09.11.2023 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,15 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,55 Prozent auf 186,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 734,58 USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,653 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

