Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 8,80 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,80 USD ab. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,76 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 511.647 Novavax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 75,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 239,24 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 415,48 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

