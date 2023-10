Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag höher

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,47 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,47 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 6,58 USD. Bei 6,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 126.467 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,65 USD erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 296,45 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,61 USD fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 15,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.08.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -6,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 424,43 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 185,93 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,730 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an