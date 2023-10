Novavax Aktie News: Novavax verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 6,10 EUR.

Das Papier von Novavax befand sich um 09:14 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,0 Prozent auf 6,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 6,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,04 EUR. Bisher wurden via BMN 630 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 311,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2023 Kursverluste bis auf 5,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 14,81 Prozent sinken.

Novavax gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent auf 424,43 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,93 USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,730 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an