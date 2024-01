Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:50 Uhr 0,7 Prozent auf 3,91 EUR. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 3,91 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,97 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.878 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,40 EUR. Gewinne von 191,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 EUR am 22.01.2024. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 6,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -2,15 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 186,99 USD, gegenüber 734,58 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 74,55 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,653 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal