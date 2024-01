Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novavax zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 4,26 USD bewegte sich die Novavax-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Novavax-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 16:07 Uhr bei 4,26 USD. Bei 4,35 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 4,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,32 USD. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 523.662 Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,43 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,99 USD ab. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 6,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.11.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,15 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,55 Prozent auf 186,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 734,58 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novavax am 27.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -3,653 USD je Aktie aus.

