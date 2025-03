Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 7,69 USD.

Das Papier von Novavax konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 7,69 USD. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,76 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.527 Novavax-Aktien.

Bei 23,83 USD markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 210,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 3,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,42 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.02.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88,31 Mio. USD – eine Minderung von 69,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 291,34 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novavax am 07.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -0,224 USD je Aktie aus.

