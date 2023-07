Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 8,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.434 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 674,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,61 USD am 24.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 31,40 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,41 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 80,95 USD, gegenüber 703,97 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 88,50 Prozent präsentiert.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -2,116 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

