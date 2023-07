Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 8,10 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 8,10 USD. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 8,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 669.971 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,24 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 680,69 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 5,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 88,50 Prozent zurück. Hier wurden 80,95 USD gegenüber 703,97 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,116 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen