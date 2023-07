Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Novavax-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 7,16 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Novavax-Aktie um 08:57 Uhr im Stuttgart-Handel bei 7,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 7,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,16 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300 Novavax-Aktien.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 752,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,41 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 703,97 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -2,174 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen