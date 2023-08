Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Einbußen

Novavax im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 8,00 USD.

Die Novavax-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 8,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,00 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 8,24 USD. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 1.317.079 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,85 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 372,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,96 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.08.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,53 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 424,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 185,93 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 02.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -0,851 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

