So bewegt sich Novavax

Novavax Aktie News: Novavax am Abend im Minusbereich

25.08.25 20:24 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Novavax gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,6 Prozent auf 7,48 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 7,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 7,44 USD. Bei 7,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 879.157 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 5,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 32,95 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen