Novavax Aktie News: Novavax schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 7,15 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 7,15 USD zu. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 7,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 7,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 887.104 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,66 USD erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 72,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,61 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -6,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 424,43 USD im Vergleich zu 185,93 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 02.11.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2023 -1,655 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an