Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Novavax zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,11 USD nach oben.

Die Novavax-Aktie konnte um 11:58 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.676 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 12,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 67,12 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.01.2024 bei 3,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 09.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,15 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 734,58 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 186,99 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,653 USD einfahren.

