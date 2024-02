Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 5,39 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 16:08 Uhr 1,9 Prozent. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,50 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 5,41 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.027.695 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 11,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 3,53 USD. Abschläge von 34,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -2,15 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 186,99 USD im Vergleich zu 734,58 USD im Vorjahresquartal.

Die Novavax-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Am 04.03.2025 wird Novavax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,222 USD je Novavax-Aktie stehen.

