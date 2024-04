Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 4,04 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 4,04 USD. Bei 4,04 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.803 Novavax-Aktien.

Am 10.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 181,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 28.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,48 Prozent zurück. Hier wurden 291,34 Mio. USD gegenüber 357,40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet.

2024 dürfte Novavax einen Verlust von -0,723 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

