Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,27 EUR nach oben.

Die Novavax-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:43 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 7,27 EUR. Die Novavax-Aktie legte bis auf 7,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 7,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 4.958 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 62,00 EUR. Gewinne von 752,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,19 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 40,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 80,95 USD in den Büchern – ein Minus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 703,97 USD erwirtschaftet hatte.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,174 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

