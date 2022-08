Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Einbußen

Die Novavax-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 36,55 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,25 EUR aus. Bei 36,76 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 205 Aktien.

Am 09.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 232,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 84,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (33,67 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,57 Prozent.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -4,75 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,02 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,51 USD je Novavax-Aktie.

