Kursentwicklung im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

26.08.25 16:10 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,51 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,46 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 7,51 USD. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,46 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 150.552 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 15,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 102,73 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 49,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen