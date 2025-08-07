DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.324 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
Aktie im Blick

Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend auf rotem Terrain

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 7,48 USD nach.

Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,48 USD nach. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 7,44 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,49 USD. Zuletzt wechselten 529.268 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,22 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 103,55 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 49,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,99 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen