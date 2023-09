Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Novavax-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 6,88 EUR.

Die Novavax-Aktie zeigte sich um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,88 EUR an der Tafel. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,98 EUR aus. Bei 6,83 EUR markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,84 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 7.138 Novavax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 25,37 EUR. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 72,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 24,52 Prozent wieder erreichen.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -6,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 424,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD in den Büchern standen.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD einfahren.

