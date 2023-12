Novavax Aktie News: Novavax zieht am Dienstagvormittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,57 EUR zu.

Die Aktie legte um 21:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,57 EUR zu. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 4,69 EUR zu. Bei 4,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 29.382 Novavax-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,52 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 63,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2023 Kursverluste bis auf 4,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -2,15 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,55 Prozent auf 186,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 734,58 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,653 USD je Novavax-Aktie.

