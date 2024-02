Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Nachmittag fester

Novavax im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 5,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 3,8 Prozent auf 5,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 5,90 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 5,61 USD. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 3.789.286 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,36 USD erreichte der Titel am 10.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 98,95 Prozent zulegen. Bei 3,53 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 38,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -2,15 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,99 USD – das entspricht einem Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD in den Büchern gestanden hatten.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novavax rechnen Experten am 04.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -4,222 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal