Novavax Aktie News: Novavax büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 8,14 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 8,14 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,09 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 796.813 Novavax-Aktien.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 63,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 87,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novavax ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von 2,56 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,95 USD – das entspricht einem Minus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,97 USD in den Büchern gestanden hatten.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,174 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen