Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,47 USD abwärts.
Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 7,47 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,45 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 87.163 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 15,22 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 48,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,42 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
