Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Aktienentwicklung

27.08.25 20:24 Uhr
Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittwochabend auf rotes Terrain

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,39 USD.

Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 7,39 USD ab. Bei 7,36 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.377.495 Novavax-Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 05.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
