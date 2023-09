Novavax im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochmittag mit Kursplus

27.09.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 6,84 EUR.

Um 11:59 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 6,84 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 6,85 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,71 EUR. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.826 Stück gehandelt. Am 01.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,37 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 270,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 5,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 24,06 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 424,43 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 185,93 USD umsetzen können. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD je Novavax-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

