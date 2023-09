Novavax im Fokus

Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Nachmittag zu

27.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 7,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,8 Prozent auf 7,31 USD. Die Novavax-Aktie legte bis auf 7,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,18 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.007.261 Novavax-Aktien den Besitzer. Bei 25,66 USD markierte der Titel am 16.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 251,03 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 23,32 Prozent sinken. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach -6,53 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 424,43 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 185,93 USD umgesetzt. Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,655 USD je Novavax-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

