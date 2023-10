Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 6,47 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 6,47 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 6,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 608.838 Novavax-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,66 USD erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 74,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 13,37 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von -6,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 424,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 185,93 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,760 USD je Novavax-Aktie belaufen.

