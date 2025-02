Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Nachmittag kräftig

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,6 Prozent auf 7,67 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 8,6 Prozent auf 7,67 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 7,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 255.212 Novavax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 23,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 67,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 101,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 84,51 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,99 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novavax am 07.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Novavax-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,270 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung