Novavax Aktie News: Novavax steigt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,92 USD zu. Bei 4,95 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 138.612 Novavax-Aktien.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,35 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 130,93 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Novavax ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,44 USD gegenüber -2,28 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 291,34 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,40 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,48 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2024 -0,797 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

