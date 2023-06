Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,06 USD.

Die Novavax-Aktie notierte um 11:34 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.574 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,77 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 987,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 88,50 Prozent auf 80,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 703,97 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,865 USD je Novavax-Aktie.

