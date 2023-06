Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 7,39 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 7,39 USD nach oben. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,39 USD zu. Bei 7,17 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.011.501 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 76,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. 938,84 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,15 Prozent.

Novavax ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von 2,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80,95 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 703,97 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -2,865 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

