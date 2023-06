Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Mittwochvormittag

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novavax. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 6,46 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,46 EUR zu. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 6,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,34 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.396 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.086,88 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2023 Kursverluste bis auf 5,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,66 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novavax gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 703,97 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,865 USD je Novavax-Aktie.

