Novavax Aktie News: Novavax zündet am Montagnachmittag Kursrakete

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 9,6 Prozent auf 8,82 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 9,6 Prozent auf 8,82 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 9,04 USD. Bei 8,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.968.266 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2022 markierte das Papier bei 37,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 76,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.08.2023 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 128,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 424,43 USD umgesetzt, gegenüber 185,93 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,851 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

