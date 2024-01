Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 3,71 EUR.

Das Papier von Novavax gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:51 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 3,71 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 3,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,79 EUR. Bisher wurden via Tradegate 888 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,40 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 207,61 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 1,48 Prozent sinken.

Novavax veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -2,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,99 USD – das entspricht einem Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,653 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

