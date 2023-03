Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag freundlich

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 6,38 USD. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,49 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 740.774 Novavax-Aktien.

Bei 82,30 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,25 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,61 USD fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 28.02.2023. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,40 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,20 USD in den Büchern standen.

Am 08.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2023 -5,515 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com