Novavax Aktie News: Novavax am Mittag billiger

Um 12:22 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 40,86 EUR. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,78 EUR nach. Bei 41,28 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 543 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 82,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2022 bei 40,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 1,30 Prozent wieder erreichen.

Novavax gewährte am 28.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 222,20 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 279,66 USD umsetzen können.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 09.05.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,70 USD je Aktie belaufen.

