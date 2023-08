Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 7,98 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 08:51 Uhr 2,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 8,30 EUR. Bei 8,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 43.825 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,30 EUR markierte der Titel am 30.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 367,59 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2023 bei 5,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2023. Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von -6,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 424,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novavax am 02.11.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,851 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

