Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend auf rotem Terrain

29.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 7,57 USD ab.

Die Novavax-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 7,57 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 7,48 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 649.722 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,22 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 100,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 33,75 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,48 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

mehr Analysen