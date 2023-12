Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,93 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,93 USD zu. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 5,02 USD. Bei 4,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.110.805 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,70 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 178,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,84 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2023 erreicht. Abschläge von 1,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 186,99 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 734,58 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novavax am 27.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,653 USD je Novavax-Aktie.

