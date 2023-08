Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 8,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Novavax-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 8,35 USD. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 8,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 891.549 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2022 bei 37,26 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 346,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 5,61 USD. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 48,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.08.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -6,53 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 128,28 Prozent auf 424,43 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,93 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,851 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens