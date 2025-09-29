Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Novavax im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 8,42 USD ab.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 8,42 USD. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 8,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,51 USD. Bisher wurden heute 116.545 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,22 USD an. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 44,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 40,44 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



