Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Novavax-Aktie konnte um 11:43 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,02 EUR. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,11 EUR an. Bei 6,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.099 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2022 markierte das Papier bei 25,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 321,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Bei 5,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 15,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -6,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 424,43 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,93 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 02.11.2023 gerechnet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,788 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an