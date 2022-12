Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 9,27 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 9,27 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170 Novavax-Aktien.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,38 Prozent.

Novavax ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 734,58 USD – ein Plus von 310,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 178,84 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,038 USD je Novavax-Aktie.

