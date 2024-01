Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Novavax

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,06 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 4,06 USD. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,09 USD. Bei 4,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 831.729 Novavax-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 12,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 207,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 31.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 2,71 Prozent Luft nach unten.

Am 09.11.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,15 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,55 Prozent auf 186,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 734,58 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,653 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal